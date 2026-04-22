Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riassunto delle principali notizie di oggi, 22 aprile 2026, a Latina e nella provincia. In questa giornata sono avvenuti diversi eventi, tra cui interventi delle forze dell’ordine, incidenti stradali e aggiornamenti su attività amministrative locali. Di seguito vengono riportati i fatti più rilevanti che hanno coinvolto il territorio pontino, senza analisi o commenti.

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