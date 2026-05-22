Un concerto presso gli Artigianelli propone un viaggio nel repertorio del classicismo viennese, con esecuzioni di un'orchestra e un coro sinfonico. Il programma include una messa di Mozart, alcune composizioni del compositore austriaco e brani di Antonio Salieri. La serata si concentra sulla musica di questi due grandi artisti, spesso associati tra loro nella storia della musica, offrendo un’interpretazione delle loro opere. L’evento si svolge in un ambiente dedicato alla musica classica, attirando appassionati e apprezzatori del genere.

Un’immersione nel repertorio del classicismo viennese, guidati da un’orchestra e un coro sinfonico che si muoveranno tra una messa di Mozart, alcune altre pagine del grande compositore austriaco e brani di Antonio Salieri, che la leggenda ha ritratto come l’antagonista del musicista salisburghese. È quanto proporrà il concerto che si terrà domani alle 21 nella Chiesa della Santissima Trinità degli Artigianelli a Monza: protagonisti dell’evento saranno l’Orchestra dell’Accademia e il Coro sinfonico Amadeus. Assieme eseguiranno un programma che avrà al centro la Trinitatis Messe K167 di Wolfgang Amadeus Mozart, affiancata da altri pezzi dello stesso autore e da alcune composizioni di Salieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le note di Mozart e Salieri. Concerto agli Artigianelli

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