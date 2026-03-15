Il duo Kavakos e Pace un concerto sulle note di Schubert e Mozart

Il duo formato da Kavakos e Pace ha eseguito un concerto con brani di Schubert e Mozart. L'evento si è svolto dopo il concerto di Martha Argerich, che sembrava dovesse saltare a causa di un problema. I due musicisti hanno portato sul palco le loro interpretazioni, attirando l’attenzione del pubblico presente. La serata ha visto quindi un confronto tra le esecuzioni di diversi artisti.

Trionfante dopo il concerto di Martha Argerich, che sembrava dovesse saltare per un problema di inagibilità della Sala Verdi e, poi, ospitato al Teatro Dal Verme, la Società del Quartetto di Milano riprende la sua stagione con il concerto di Leonidas Kavakos violino ed Enrico Pace pianoforte, martedì alle ore 20.30 presso la Sala Verdi del Conservatorio. In programma di Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756 – Vienna 1791) la "Sonata n. 21 in mi minore K 304"; di Dmítrij Šostakóvic (San Pietroburgo 1906 – Mosca 1975) la "Sonata in sol maggiore op. 134"; di Franz Schubert (Vienna 1797 – 1828) "Rondò in si minore op. 70 D 895"; di Igor Stravinskij (San Pietroburgo 1882 – New York 1971) "Divertimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il duo Kavakos e Pace, un concerto sulle note di Schubert e Mozart Articoli correlati Le note di Schubert risuonano alla Casa della Musica: sabato 21 febbraio in concerto il pianista Raffaele D’AngeloArezzo, 19 febbraio 2026 – Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall’Associazione Le 7 Note. "Note di pace": il concerto-testimonianza all'AntonianoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Una serata che...