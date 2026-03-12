Amadeus al Galli | Salieri distrugge Mozart per invidia

Al teatro Galli di Rimini, nei prossimi giorni, si terrà lo spettacolo Amadeus, che affronta il tema del genio e dell’invidia. La rappresentazione si concentra sulla figura di Salieri e il suo rapporto con Mozart, offrendo uno sguardo teatrale su questa complessa dinamica. L’evento coinvolge attori e musicisti, portando sul palco una storia di rivalità e tensione artistica.

Il teatro Galli di Rimini accoglie nei prossimi giorni una riflessione profonda sul genio e l’invidia attraverso lo spettacolo Amadeus. La produzione, curata dal Teatro dell’Elfo, porta in scena la leggenda secondo cui Salieri avrebbe tentato di eliminare Mozart per gelosia artistica. L’appuntamento è fissato da domani fino a domenica, con repliche previste alle ore 21:00 e un appuntamento domenicale pomeridiano alle 16:00. Il palcoscenico si trasformerà in un labirinto mentale dove i ricordi e i fantasmi del compositore Antonio Salieri prenderanno forma concreta davanti al pubblico. Un dialogo tra storia e finzione teatrale. La narrazione non si limita a raccontare una cronaca storica verificabile, ma esplora le dinamiche psicologiche che hanno plasmato il mito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

