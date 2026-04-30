Kings League le Zebras vincono di misura contro i Caesar

Le Zebras hanno ottenuto una vittoria di misura contro i Caesar, dopo aver subito cinque sconfitte consecutive. L'incontro si è svolto a Cologno Monzese il 30 aprile 2026. La partita si è conclusa con un risultato ristretto a favore delle Zebras, che sono riuscite a prevalere su una delle squadre più quotate della competizione.

Cologno Monzese, 30 aprile 2026 – Le Zebras ritornano alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive riuscendo ad avere la meglio contro una delle squadre migliori della competizione, i Caesar. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 4'', Tirapelle apre le danze con una conclusione dalla distanza imprendibile per il portiere dei Caesar. Al 6', Campolunghi decide di tirare il rigore presidenziale per la squadra convenzionata con la Juventus e non sbaglia, 2-0. All'8', Pagano cerca di evitare la rete dei Caesar, ma commette autogol portando il parziale sul 2-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, le Zebras vincono di misura contro i Caesar L’ALCHIMISTA DEI TRIMONI SEGNA CONTRO LE ZEBRAS #kingsleague Notizie correlate Kings League, gli Stallions vincono in rimonta contro i CaesarCologno Monzese, 3 aprile 2026 – Gli Stallions di Blur vincono il big match della sesta giornata del secondo Split di Kings League contro i Caesar. Kings League, i Caesar vincono con fatica contro i D-PowerCologno Monzese, 7 aprile 2026 – I Caesar hanno aperto il settimo turno della Kings League con la vittoria per 5-3 contro i D-Power. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Andrea Vairani: Profilo, notizie e statistiche; Scheda squadra Zebras Fc; KINGS LEAGUE Le Zebras tornano alla vittoria contro i Caesar dell’ex Fiorentina e Samp Viviano; D-POWER - Zebras FC | Highlights | Round 8 Streaming | DAZN IT. Kings League, le Zebras vincono di misura contro i CaesarCologno Monzese, 30 aprile 2026 – Le Zebras ritornano alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive riuscendo ad avere la meglio contro una delle squadre migliori della competizione, i Caesar. Ogni ... sport.quotidiano.net KINGS LEAGUE Le Zebras tornano alla vittoria contro i Caesar dell’ex Fiorentina e Samp VivianoTornano al successo le Zebras, dopo cinque sconfitte di fila, e lo fanno contro i Caesar del presidente Er Faina e guidati in panchina dall’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano: 6-5 ... ilcittadino.it | Le parole di Antonio Montanaro, direttore sportivo del Fasano, riguardo la vittoria del campionato da parte del Barletta e la situazione Kings League. - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com