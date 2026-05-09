Kings League gli Underdogs volano ai Mondiali | ko le Zebras

Gli Underdogs, guidati da Mirko Cisco, hanno concluso il secondo Split di Kings League al primo posto, ottenendo così il pass per i Mondiali per Club della competizione. La squadra ha battuto le Zebras in una partita decisiva, assicurandosi la qualificazione. La vittoria ha permesso agli Underdogs di qualificarsi per il torneo internazionale, confermando il loro buon stato di forma nella stagione in corso.

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Milano, 9 maggio 2026 – Gli Underdogs di Mirko Cisco concludono il secondo Split di Kings League al primo posto e conquistano l'accesso ai Mondiali per Club della competizione dopo la vittoria contro le Zebras. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segna il minuto numero 5. Dopo 1', Tirapelle porta in vantaggio le Zebras. Dopo 2' arriva il pareggio di Perrotti. Al 4', le Zebras ritornano davanti grazie alla rete di D'errico. Al 6', le Zebras decidono di utilizzare la secret card a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, gli Underdogs volano ai Mondiali: ko le Zebras ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Underdogs FC vs FC Caesar | Highlights | Final | KINGS CUP LOTTOMATICA.SPORT ITALY Notizie correlate Kings League, gli Alpak infilano la seconda vittoria consecutiva, ancora ko le ZebrasCologno Monzese, 1 aprile 2026 – Gli Alpak di Frenezy conquistano la seconda vittoria consecutiva sconfiggendo le Zebras di Campolunghi. Kings League, impresa Zeta Como: ko gli UnderdogsMilano, 11 aprile – La Zeta Como di Zw Jackson conquista la vittoria per 8-7 in una sfida al cardiopalma contro gli Underdogs di Cisco. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Underdogs - FC Caesar | Highlights | Round 8; Scheda giocatore Perrotti Matteo; Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicina; UNDERDOGS FC vs ZEBRAS FC | Highlights | Round 11 | Split 2 | KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY. Kings League, gli Underdogs volano ai Mondiali: ko le ZebrasLa squadra di Cisco vince e conquista il primo posto grazie alla differenza reti garantendosi un posto ai Mondiali per Club ... sport.quotidiano.net Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicinaD-POWER elimimati ma gli altri verdetti sono tutti da scrivere. Giornata imperdibile, anche per vincere i premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince ... corrieredellosport.it «We Were All Children Once»: la campagna di Kings League e UNICEF con protagonisti anche Abbiati e Dida #MilanPress x.com Aggiornamento sul remake di Kings Field reddit