In Sicilia, le farmacie stanno assumendo un ruolo più attivo come presidi sanitari nelle zone rurali e periferiche. La Regione ha avviato un accordo con Federfarma per riorganizzare l’assistenza di prossimità, puntando a garantire servizi più accessibili ai cittadini nelle aree meno servite. La collaborazione mira a rafforzare la presenza delle farmacie come punto di riferimento sanitario locale.

Un nuovo assetto della sanità di prossimità si sta delineando in Sicilia grazie alla collaborazione tra la Regione e Federfarma. L’incontro tenutosi a Palazzo d’Orleans ha segnato un passo avanti concreto per portare servizi essenziali nelle zone interne. Renato Schifani, presidente della Regione, ha incontrato Daniela Faraoni, assessore alla Salute, insieme a Gioacchino Nicolosi che guida la delegazione dei farmacisti. L’obiettivo è trasformare le farmacie in veri presidi sanitari vive lontano dai centri urbani. L’espansione dei servizi sul territorio. Le farmacie non sono più solo punti vendita ma diventano nodi vitali per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: le farmacie diventano presidi sanitari per le zone

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