Ameglia ha avviato un progetto per migliorare il decoro urbano, coinvolgendo tutte le cinque frazioni del comune. Il piano prevede interventi di cura del verde pubblico distribuiti nel corso dell’anno, con attività programmate in diverse fasi. L’obiettivo è mantenere e valorizzare gli spazi verdi presenti sul territorio, attraverso un’attività coordinata dall’amministrazione comunale.

L’amministrazione di Ameglia sta coordinando un piano di cura del verde pubblico che coinvolge tutte le cinque frazioni del territorio comunale, attraverso una programmazione articolata in più fasi annuali. I lavori, che procedono da diverse settimane, consistono nel taglio dell’erba e nella potatura delle siepi. Tali attività sono concentrate lungo le strade comunali e all’interno delle principali zone pubbliche della cittadinanza. Questa operazione rappresenta la seconda fase di un ciclo annuale, facendo seguito ai primi interventi eseguiti tra gennaio e febbraio. L’obiettivo è garantire la manutenzione costante del decoro urbano in tutto il comprensorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ameglia punta sul decoro: piano verde e fiori in tutte le frazioni

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