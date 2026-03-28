Sabato dedicato allo shopping con focus sui gioielli di primavera. Tra le proposte, spiccano i pezzi ispirati a fiori e farfalle, realizzati con materiali come oro giallo e pietre decorative. È stato presentato anche un giardino ideato per Swarovski, mentre altri marchi hanno mostrato creazioni con dettagli a forma di farfalla in oro e pietre ornamentali.

il giardino di Ariana Grande per Swarovski, le farfalle in oro giallo e pietre ornamentali di Van Cleef & Arpels e i fiori-bijoux in vetro, argento o bronzo di brand indipendenti come laRulet, Objectini e Huang Xiaozhe +++dropcap Fiori e farfalle, foglie, coccinelle e altri insetti danzanti popolano i gioielli che vi proponiamo per lo shopping di questa settimana. Con l'arrivo della primavera iniziamo a introdurre colore e fantasie nel nostro guardaroba, effettuiamo piccoli cambiamenti, come passare dalle maniche lunghe a quelle corte, dai maglioni alle felpe, dai cappotti di lana ai trench. Nel passaggio dall'inverno alla primavera, i gioielli giocano un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: i gioielli di primavera, fiori e farfalle da indossare

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Tutto quello che riguarda Sabato shopping

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