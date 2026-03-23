Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Più di una famiglia italiana su tre vive con un cane o un gatto. Un legame che ci regala amicizia, gioia ed è anche un antidoto contro la solitudine La presenza di un pet nelle nostre case implica anche la responsabilità di accudirlo per tutta la sua vita. 34 anni, osteopata per cani, gatti e cavalli presso il centro Osteopet di Lissone (MB). Ha due cani e una bimba «Questa professione in Italia è recente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre al medico veterinario, sono in aumento le figure professionali che si occupano di loro. Moltissime sono donne innamorate degli animali. Ecco le storie di cinque esperte.

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