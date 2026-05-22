Le aziende non possono usare senza consenso voce e volto dei dipendenti per i sistemi di IA

Recentemente, è diventato chiaro che le aziende non possono impiegare la voce e il volto dei dipendenti per sistemi di intelligenza artificiale senza aver ottenuto il loro consenso. In alcune circostanze, ai lavoratori viene richiesto di firmare accordi in cui autorizzano l’uso delle loro immagini e registrazioni vocali per creare contenuti video destinati alla comunicazione interna o pubblica. Questa prassi solleva questioni legali riguardanti i diritti degli individui e il rispetto della privacy sul luogo di lavoro.

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