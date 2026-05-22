Le aziende non possono usare senza consenso voce e volto dei dipendenti per i sistemi di IA
Recentemente, è diventato chiaro che le aziende non possono impiegare la voce e il volto dei dipendenti per sistemi di intelligenza artificiale senza aver ottenuto il loro consenso. In alcune circostanze, ai lavoratori viene richiesto di firmare accordi in cui autorizzano l’uso delle loro immagini e registrazioni vocali per creare contenuti video destinati alla comunicazione interna o pubblica. Questa prassi solleva questioni legali riguardanti i diritti degli individui e il rispetto della privacy sul luogo di lavoro.
Immaginate di ricevere un accordo da firmare in cui si chiede il vostro consenso affinché la società per cui lavorate utilizzi la vostra voce e il vostro volto per generare, tramite intelligenza artificiale, contenuti video destinati alla comunicazione aziendale. Scenario futuristico? Mica tanto. Sta già accadendo e, a volte, le aziende si muovo con troppa spensieratezza. Voce e volto sono dati biometrici ai sensi della normativa privacy. Il trattamento di questi dati è vietato salvo delle eccezioni tassative previste dal Gdpr. Tra queste eccezioni è presente il consenso dell’interessato. Tuttavia, sia il Comitato Europeo per la Protezione... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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