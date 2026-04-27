Ora l'IA può costare alle aziende più dei dipendenti umani | solo i servizi IT consumano il budget di un anno

Negli ultimi mesi, alcune grandi aziende hanno scoperto che i costi legati all'uso dell'intelligenza artificiale superano quelli dei dipendenti umani. In particolare, i servizi informatici legati all'implementazione e alla gestione dell'IA assorbono un budget che copre un intero anno di spese per il personale. Questa situazione sta portando le aziende a riconsiderare le proprie strategie di automazione e investimento tecnologico.

Dopo l'iniziale entusiasmo nei confronti di un'automatizzazione rapida e indiscriminata, le grandi aziende che si stanno accorgendo che l'impiego dell'IA per sostituire i dipendenti umani potrebbe rivelarsi molto più costoso del previsto.🔗 Leggi su Fanpage.it Gemini Business per creare Agenti di intelligenza artificiale Notizie correlate Lidl rinnova il contratto: 650 euro in più all'anno per i dipendenti (e non solo)Buone notizie per chi lavora nel punto vendita Lidl di Lecco, in via Belfiore 67, unico negozio della catena tedesca presente sul territorio... La giungla dei carburanti. Altalena gasolio: un pieno può costare 10 euro in piùArezzo, 12 marzo 2026 – Gli effetti della crisi internazionale si abbattono sui distributori aretini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’IA sta consumando così tanta energia che la potenza di calcolo sta finendo. Report Wsj; L'IA che ti dà i numeri al Lotto: il caso controverso di LottoGPT; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gesù e il papa, quelle uscite di Trump che potrebbero costare care ai Repubblicani. Ora l’IA può costare alle aziende più dei dipendenti umani: solo i servizi IT consumano il budget di un annoDopo l’iniziale entusiasmo nei confronti di un’automatizzazione rapida e indiscriminata, le grandi aziende che si stanno accorgendo che l’impiego dell’IA per sostituire i dipendenti umani potrebbe ... fanpage.it L’IA è un miracolo, però pieno di insidieL’intelligenza artificiale viene spesso presentata come la pietra filosofale, capace di trasformare in oro tutto quello che tocca. Non c’è alcun dubbio che le potenzialità di questo strumento siano en ... italiaoggi.it Tesla condannata in Norvegia a risarcire i proprietari delle Model S dopo un aggiornamento che riduceva autonomia e velocità di ricarica. https://auto.everyeye.it/notizie/aggiornamento-tesla-model-s-sentenza-rischia-costare-milioni-azienda-873497.htmlut - facebook.com facebook Frontalieri disoccupati, la riforma UE può costare caro alla Svizzera. x.com