In Cina, nota per essere uno dei centri principali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, sono state adottate nuove restrizioni che impediscono alle aziende di licenziare i dipendenti a causa dell’uso dell’IA. La decisione riguarda tutte le imprese operanti nel paese, che devono rispettare le norme che proteggono i lavoratori da eventuali licenziamenti legati all’implementazione di tecnologie avanzate. La misura è stata ufficialmente annunciata dalle autorità competenti.

In Cina, patria dell’ intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, è successo qualcosa che potrebbe fare scuola, non solo all’interno del Paese ma anche oltre la Muraglia. Mentre in Occidente si parla sempre più spesso del rischio che l’IA possa, un giorno non troppo lontano, sostituire gli esseri umani in interi settori lavorativi, un tribunale cinese ha stabilito che le aziende non possono licenziare i dipendenti per sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale. La situazione è ancora più curiosa, visto che la sentenza è uscita dal Tribunale intermedio del popolo di Hangzhou, città nota per essere considerata il polo del Dragone dell’IA.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina frena le aziende: non possono licenziare lavoratori a causa dell’IA

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