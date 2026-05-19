Recuperati i corpi di Gualtieri e Monfalcone alle Maldive trovate anche le telecamere e le attrezzature | cosa possono svelare sulla tragedia
Sono stati recuperati alle Maldive i corpi di due sub italiani, Gualtieri e Monfalcone, e tra gli oggetti consegnati alle autorità locali ci sono telecamere GoPro e altre attrezzature. I tre sommozzatori finlandesi coinvolti nel salvataggio hanno consegnato anche le apparecchiature, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla tragedia. La speranza è che le immagini e i dati registrati possano contribuire a chiarire le cause dell’incidente avvenuto durante l’immersione.
Ci sono anche le telecamere GroPro e le attrezzature tra gli oggetti consegnati alle autorità locali da parte dei tre sommozzatori finlandesi, che hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri – unico uomo del gruppo – e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità, nel terzo settore della grotta. «Gli altri due potrebbero essere recuperati domani (giovedì 20 maggio, ndr )», ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Mohammed Hussain Sharif. Nel frattempo, le autorità dell’arcipelago stanno verificando la regolarità dei permessi dei cinque sub italiani per effettuare immersioni oltre i 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Open.online
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