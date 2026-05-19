Recuperati i corpi di Gualtieri e Monfalcone alle Maldive trovate anche le telecamere e le attrezzature | cosa possono svelare sulla tragedia

Sono stati recuperati alle Maldive i corpi di due sub italiani, Gualtieri e Monfalcone, e tra gli oggetti consegnati alle autorità locali ci sono telecamere GoPro e altre attrezzature. I tre sommozzatori finlandesi coinvolti nel salvataggio hanno consegnato anche le apparecchiature, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla tragedia. La speranza è che le immagini e i dati registrati possano contribuire a chiarire le cause dell’incidente avvenuto durante l’immersione.

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