Le autorità stanno indagando sulle morti avvenute durante immersioni alle Maldive, considerando come possibile causa un incidente. Sono in corso verifiche sui brevetti e sui permessi degli operatori coinvolti. La polizia ha interrogato alcuni testimoni e ha sequestrato attrezzature da immersione per analisi. Le vittime sono state trovate senza vita nelle loro strutture ricettive o durante le immersioni, e al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli dell'accaduto.

Continuano le operazioni per recuperare i corpi dei cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione, intanto si cerca di capire cosa sia successo. I sub erano tutti esperti ma, secondo le testate locali, si sarebbero immersi oltre i limiti consentiti di 30 metri. L’ipotesi che sembra più probabile è che qualcosa sia andato storto durante l’esplorazione, per esempio un disorientamento o la perdita della via d’uscita. Le ipotesi sull'incidente nell'immersione alle Maldive L'inchiesta sui brevetti e le autorizzazioni Il racconto del compagno di viaggio delle vittime Le ipotesi sull’incidente nell’immersione alle Maldive Come riporta La Repubblica, i quattro corpi sarebbero stati individuati più avanti rispetto a quello dell’istruttore ritrovato da solo, all’ingresso della camera sommersa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti alle Maldive nell'immersione, l'ipotesi incidente e le verifiche su brevetti e permessi

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TRAGEDIA ALLE MALDIVE: COME SONO MORTI I 5 ITALIANI Intrappolati a 50 METRI

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