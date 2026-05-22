Le atlete di basket all' appuntamento elettorale La squadra | Siamo una società sportiva apartitica

Le atlete di basket sono state coinvolte in un episodio legato a un appuntamento elettorale. La squadra ha dichiarato di essere una società sportiva apartitica, precisando che non si schiera con nessuna formazione politica. La vicenda è avvenuta dopo la festa per la promozione in Serie A1, evento che aveva visto il team protagonista e celebrato con entusiasmo. Tuttavia, una polemica politica ha portato a una discussione pubblica, coinvolgendo il gruppo sportivo e il suo ruolo nel contesto locale.

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