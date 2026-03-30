Sette atlete della Igor Volley Novara non faranno parte della squadra nella stagione 20262027. La decisione riguarda tutte le giocatrici che attualmente fanno parte del roster e che non saranno riconfermate per il prossimo anno. La società ha comunicato ufficialmente questa scelta, che coinvolge diverse componenti del team. Le atlete coinvolte sono state già informate delle loro future destinazioni.

L'ufficialità del club. Nuova squadra per Ishikawa, Van Avermaet, Baijens, Melli, Costantini, Mims. Lascia il volley giocato Leonardi Sono sette le giocatrici della Igor Volley Novara che lasceranno la società per la prossima stagione 20262027. Ad annunciarlo è la società stessa con un post sui social di ringraziamento per chi ha indossato i colori della società. Fra titolari e non sono sette le atlete ai saluti, fra queste Giulia Leonardi, il libero, che lascia la pallavolo giocata dopo una grande carriera e diversi titoli nel suo palmares. Oltre a Leonardi salutano Mayu Ishikawa e Taylor Mims, entrambe dopo due anni all'ombra della Cupola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Igor Volley, via quasi la metà della squadra: chi sono le sette atlete che lasciano la società

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