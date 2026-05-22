Le 20 donne umbre che si stanno imponendo nel mondo del business

In Italia, il numero di imprese femminili ha registrato una lieve diminuzione nel 2025 rispetto all'anno precedente, con circa 4.000 aziende in meno, secondo i dati di Unioncamere presentati a marzo 2026. Nonostante questa contrazione, si osserva una crescita nella dimensione e nella struttura delle imprese gestite da donne. Tra le regione umbre, venti donne si sono distinte nel mondo del business, affermandosi in vari settori e contribuendo a un panorama imprenditoriale in evoluzione.

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