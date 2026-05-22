Le 20 donne umbre che si stanno imponendo nel mondo del business
In Italia, il numero di imprese femminili ha registrato una lieve diminuzione nel 2025 rispetto all'anno precedente, con circa 4.000 aziende in meno, secondo i dati di Unioncamere presentati a marzo 2026. Nonostante questa contrazione, si osserva una crescita nella dimensione e nella struttura delle imprese gestite da donne. Tra le regione umbre, venti donne si sono distinte nel mondo del business, affermandosi in vari settori e contribuendo a un panorama imprenditoriale in evoluzione.
In Italia le imprese femminili diminuiscono, ma crescono per dimensione e struttura.Dall’ultimo osservatorio presentato da Unioncamere a marzo 2026 il dato principale che emerge riguarda la flessione nei numeri delle imprese (-0,3% nel 2025 rispetto al 2024, poco più di 4mila in meno), ma anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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