Le 20 donne umbre che si stanno imponendo nel mondo del business

Da perugiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, il numero di imprese femminili ha registrato una lieve diminuzione nel 2025 rispetto all'anno precedente, con circa 4.000 aziende in meno, secondo i dati di Unioncamere presentati a marzo 2026. Nonostante questa contrazione, si osserva una crescita nella dimensione e nella struttura delle imprese gestite da donne. Tra le regione umbre, venti donne si sono distinte nel mondo del business, affermandosi in vari settori e contribuendo a un panorama imprenditoriale in evoluzione.

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In Italia le imprese femminili diminuiscono, ma crescono per dimensione e struttura.Dall’ultimo osservatorio presentato da Unioncamere a marzo 2026 il dato principale che emerge riguarda la flessione nei numeri delle imprese (-0,3% nel 2025 rispetto al 2024, poco più di 4mila in meno), ma anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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