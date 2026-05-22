Le 20 donne dell' Umbria umbre che si stanno imponendo nel mondo del business

In Italia, il numero di imprese femminili è in lieve calo rispetto all’anno precedente, con una diminuzione di circa 4.000 unità nel 2025. Tuttavia, le aziende gestite da donne mostrano un aumento nelle dimensioni e nelle strutture. In questa situazione, un gruppo di venti donne umbre si sta distinguendo nel mondo del business, affermandosi in settori diversi e consolidando la loro presenza sul mercato. La crescita di queste imprenditrici umbre rappresenta un esempio di sviluppo e di successo femminile nel panorama economico locale.

In Italia le imprese femminili diminuiscono, ma crescono per dimensione e struttura.Dall’ultimo osservatorio presentato da Unioncamere a marzo 2026 il dato principale che emerge riguarda la flessione nei numeri delle imprese (-0,3% nel 2025 rispetto al 2024, poco più di 4mila in meno), ma anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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