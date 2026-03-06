Alcuni tra gli esperti più autorevoli nel settore dell’IA stanno scappando dal business E stanno dicendo che il mondo è in pericolo

Alcuni tra gli esperti più riconosciuti nel campo dell’intelligenza artificiale hanno annunciato le proprie dimissioni e stanno abbandonando il settore. Nei giorni scorsi, una lettera di dimissioni pubblicata su X ha attirato l’attenzione, con autori che affermano come il mondo possa essere in pericolo a causa dello sviluppo dell’IA. La comunicazione ha generato discussioni tra professionisti e pubblico.

Nei giorni scorsi è diventata virale la lettera di dimissioni presentata, e pubblicata su X, di Mrinank Sharma, responsabile della sicurezza AI di Anthropic, che ha deciso di lasciare una delle società più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale lanciando un inquietante avvertimento sulla crisi dei valori nell’industria dell’AI. Quella di Sharma è solo l’ultima di una serie di dimissioni che stanno agitando il settore dell’intelligenza artificiale. “Il mondo è in pericolo. E non solo per l’AI o le armi biologiche, ma per un’intera serie di crisi interconnesse che si stanno manifestando proprio in questo momento” ha scritto l’ex ricercatore di Anthropic in una lettera inviata ai suoi colleghi in cui motiva le sue dimissioni dall’azienda. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Alcuni tra gli esperti più autorevoli nel settore dell’I.A. stanno scappando dal business. E stanno dicendo che il mondo è in pericolo

Guidare l’Agentic Era: con AI Festival a Milano oltre 150 esperti che stanno definendo l’applicazione dell’AI nel mondoAI Festival 2026 arriva a Milano il 21 e 22 gennaio, con oltre 150 speaker internazionali e più di 115 speech che guideranno due giornate di...

Leggi anche: Allarme Forlì, le rivali stanno scappando. Milano e Mestre più lontane: servono punti

Tutti gli aggiornamenti su Alcuni tra gli esperti più autorevoli....

Discussioni sull' argomento A cinquant’anni della morte di Michele Federico Sciacca; Newsletter n. 4 del 4 marzo 2026; Malattie rare, l’odissea diagnostica dura cinque anni. La prima cura si chiama formazione; Ad Arco un ciclo di incontri dedicati alla geopolitica con alcuni autorevoli analisti.

Un’inchiesta ha rivelato che alcuni video registrati con gli occhiali smart di Meta, anche molto privati, sono stati visionati da revisori umani in Kenya per addestrare l’intelligenza artificiale. Un caso che solleva nuovi dubbi sulla privacy: https://fanpa.ge/2KX8u - facebook.com facebook

6/3/26. Ma alcuni alberi caducifoglie già cominciano a verdeggiare: il primo che si ammanta di tenere foglie nei suoi rami fluenti è il Salice piangente (Salix babylonica conosciuto anche come Salice di Babilonia, Salixi pendenti...):alcuni esemplari sulla strada x.com