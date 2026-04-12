Padovano | Bartesaghi? Giocatore forte che si sta imponendo in maniera importante

Michele Padovano, ex calciatore di Serie A, ha commentato le prestazioni di Davide Bartesaghi, attuale esterno del Milan. Ha sottolineato come il giocatore stia dimostrando di essere molto forte e si stia imponendo con continuità. Padovano ha evidenziato l'importanza del ruolo di Bartesaghi nel contesto attuale della squadra. Le sue parole si concentrano sulle capacità del giovane atleta e sulla sua crescita in campo.

Nel pre partita di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive andata in scena ieri alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro e persa poi con un netto 0-3 rifilato dai bianconeri, l'ex calciatore Michele Padovano voluto rilasciare alcune dichiarazioni direttamente dagli studi di Sky Sport per parlare della prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Padovano, però, si è voluto soffermare in modo molto particolare su Pulisic e Bartesaghi. Ecco, di seguito, le sue parole: "Gli infortuni per i giocatori sono determinati. Se questi ti limitano ti fanno uscire anche solo 30, 40 giorni fuori forma. Lo conosciamo, ma i troppi infortuni l’hanno penalizzato abbastanza".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Padovano: “Bartesaghi? Giocatore forte che si sta imponendo in maniera importante” Leggi anche: Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. E’ già un giocatore importante per noi» Roma, ecco Massara prima del Milan: “Malen? Giocatore forte che si è trovato in sintonia con Dybala da subito”Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...