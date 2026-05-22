Il 23 novembre si terrà un concerto ai Magazzini Generali di Milano con Lda e Aka7even, che presenteranno il loro Ultimo ballo tour - Live Indoor. Lda, nome d’arte di Luca D’Alessio, è noto come figlio di un cantante molto conosciuto nel panorama musicale italiano, mentre Aka7even, al secolo Luca Marzano, ha ottenuto popolarità grazie alle sue esibizioni e ai singoli pubblicati negli ultimi anni. L’evento vedrà i due artisti protagonisti sul palco della location milanese.

Live milanese per Lda (Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio) e Aka7even (Luca Marzano) che arriveranno in città ai Magazzini Generali il prossimo 23 novembre con il loro Ultimo ballo tour - Live Indoor. Nel corso delle serate i due cantanti porteranno sul palco i loro brani di maggior successo, alternandoli alle tracce contenute in “Poesie Clandestine”, il loro primo progetto discografico insieme. Live sui palchi di Napoli, Roma e Milano anche il nuovo singolo “ Santa ”, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano, scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, si inserisce... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lda e Aka7even live a Milano: il 23 novembre concerto ai Magazzini Generali

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