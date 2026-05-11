MotelNoire | MalaMilano ai Magazzini Generali il concerto del nuovo album

Durante un concerto ai Magazzini Generali, la band ha presentato il nuovo album intitolato MalaMilano. La serata ha visto la partecipazione di un artista che ha collaborato alla realizzazione di uno dei brani del disco. La performance ha richiamato un pubblico interessato alle sonorità rock e alle tematiche legate alle periferie sud. La band ha eseguito anche brani del passato, alternando momenti di musica dal vivo a discussioni con il pubblico.

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? Domande chiave Come hanno trasformato le periferie sud in un manifesto rock?. Chi ha collaborato con la band per il brano MalaMilano?. Perché il nuovo disco rifiuta ogni tentativo di redenzione?. Cosa racconteranno gli undici brani sulla generazione dei margini?.? In Breve Concerto il 16 maggio ai Magazzini Generali di via Pietrasanta 16.. Uscita ufficiale del disco il 29 maggio in formato fisico e digitale.. Album composto da 11 tracce con partecipazione di Jake La Furia.. Band nata nel 1999 con componenti Nik, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Cristian Fusi.. I MotelNoire presenteranno il nuovo album intitolato MalaMilano il 16 maggio presso i Magazzini Generali di Milano, in via Pietrasanta 16, con un concerto dal titolo che richiama le radici della band.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotelNoire: MalaMilano ai Magazzini Generali, il concerto del nuovo album ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate salvatore ganacci djset ai magazzini generaliMagazzini Generali presenta Salvatore Ganacci, il DJ e producer di fama mondiale, venerdì 17 aprile salirà sul palco dello storico locale milanese. gordo djset ai magazzini generali in occasione della milano fashion weekDiamanté Blackmon, già noto come Carnage, è un artista che ha contribuito a definire un movimento musicale globale. Argomenti più discussi: Motelnoire presenta il nuovo album Malamilano ai Magazzini Generali; MotelNoire: In 'Malamilano' le ombre della banda della Comasina e l’anima della città'; Milano | Motelnoire - Malamilano; Truffe anziani con finto caso della rapina: due arresti della squadra mobile.