Il gruppo musicale Eugenio in Via Di Gioia annuncia un concerto il 23 novembre presso l’Afterlife di Perugia. La band ha recentemente concluso le registrazioni del suo ultimo album intitolato L’amore è tutto, accompagnato dal singolo Facciamo a metà, pubblicati da Carosello Records. La data rappresenta il primo appuntamento dal vivo dopo questa fase di produzione.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo per gli Eugenio in Via Di Gioia.Con l’ingresso nel roster del booking di A1 Concerti annunciano il loro ritorno live nei club italiani per l’autunno 2026.Il Club Tour 2026 riporta gli Eugeni dove tutto è iniziato: nel sudore e nell’energia dei club. Niente barriere, solo musica a volumi altissimi e l'imprevedibilità di uno show che si scrive insieme al pubblico, data dopo data. Sarà un viaggio viscerale, dove ogni serata è un pezzo unico e c’è una sola condizione: esserci. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, Eugenio in Via Di Gioia: il 23 novembre all'Afterlife

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