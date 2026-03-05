Domani uscirà il primo album in collaborazione tra LDA e AKA 7EVEN, intitolato “Poesie clandestine”. L’album include brani che vedranno i due artisti uniti in un progetto condiviso, segnando il loro debutto in questa formula. La pubblicazione sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di musica. La notizia ha suscitato interesse tra i fan di entrambi gli artisti.

LDA e AKA 7EVEN DOMANI ESCE IL LORO PRIMO ALBUM INSIEME “POESIE CLANDESTINE” contiene l’omonimo brano sanremese attualmente alla #5 della classifica TOP 50 Italia di Spotify e “ANDAMENTO LENTO” con Tullio De Piscopo AL VIA OGGI DA MARCIANISE (CE) IL POESIE CLANDESTINE – INSTORE TOUR Domani, venerdì 6 marzo, esce “Poesie Clandestine”, il primo album insieme di LDA e AKA 7EVEN, disponibile in digitale e in formato CD e CD autografato. L’album contiene l’omonimo brano presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo attualmente alla #5 della classifica TOP 50 Italia di Spotify e “Andamento Lento” con Tullio De Piscopo, una rilettura speciale dell’iconico brano dello stesso De Piscopo, portato sul palco del Teatro Ariston durante la serata delle cover. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

