Atalanta i convocati per la Lazio | la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Ufficiale l’elenco

Da calcionews24.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato reso noto l’elenco dei giocatori convocati dall’allenatore dell’Atalanta per la partita contro la Lazio, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. La lista ufficiale comprende i nomi scelti da Raffaele Palladino, che ha comunicato i convocati nelle ultime ore. L’atteso incontro tra le due squadre si svolgerà nei prossimi giorni.

Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori Vlahovic Juve, il serbo è tornato!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta i convocati per la lazio la lista scelta da palladino per l8217andata delle semifinali di coppa italia ufficiale l8217elenco
© Calcionews24.com - Atalanta, i convocati per la Lazio: la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ufficiale l’elenco

Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione di Sarri su Gila e Maldini. La lista completa per l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...

Coppa Italia: Como-Inter e Lazio-Atalanta, date delle semifinali d’andata. Ritorno in attesa degli impegni europei.Coppa Italia: Definite le Semifinali d’Andata, l’Attesa per le Date dei Ritori Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia ha preso...

Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia.

Temi più discussi: Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info biglietti di Atalanta-Lazio; Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.

Atalanta, i convocati per la Coppa Italia: le decisioni su Ederson e RaspadoriInfortunati Atalanta - Sono usciti i convocati dell'Atalanta per la sfida di Coppa Italia con la Lazio: le scelte su Ederson e Raspadori ... fantamaster.it

coppa italia atalanta i convocati perLazio-Atalanta, i convocati di Sarri: i verdetti su Gila, Pedro e MaldiniLazio Atalanta - Novità in casa Lazio verso la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: le decisioni su Gila, Pedro e Maldini dalla lista convocati di Sarri ... fantamaster.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.