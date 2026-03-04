Atalanta i convocati per la Lazio | la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Ufficiale l’elenco
E’ stato reso noto l’elenco dei giocatori convocati dall’allenatore dell’Atalanta per la partita contro la Lazio, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. La lista ufficiale comprende i nomi scelti da Raffaele Palladino, che ha comunicato i convocati nelle ultime ore. L’atteso incontro tra le due squadre si svolgerà nei prossimi giorni.
Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori Vlahovic Juve, il serbo è tornato!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio, i convocati per l’Atalanta: la decisione di Sarri su Gila e Maldini. La lista completa per l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaCalciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il...
Coppa Italia: Como-Inter e Lazio-Atalanta, date delle semifinali d’andata. Ritorno in attesa degli impegni europei.Coppa Italia: Definite le Semifinali d’Andata, l’Attesa per le Date dei Ritori Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia ha preso...
Aggiornamenti e notizie su Coppa Italia.
Temi più discussi: Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info biglietti di Atalanta-Lazio; Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Atalanta, la vendita dei tagliandi; Lazio-Atalanta: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.
Atalanta, i convocati per la Coppa Italia: le decisioni su Ederson e RaspadoriInfortunati Atalanta - Sono usciti i convocati dell'Atalanta per la sfida di Coppa Italia con la Lazio: le scelte su Ederson e Raspadori ... fantamaster.it
Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: i verdetti su Gila, Pedro e MaldiniLazio Atalanta - Novità in casa Lazio verso la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta: le decisioni su Gila, Pedro e Maldini dalla lista convocati di Sarri ... fantamaster.it
Lo 0-0 in Coppa Italia tra Como e Inter accende la critica di Sacchi. Le parole di Chivu e la verità che non può dire facebook
La classifica eterna della Coppa Italia dopo il pari fra Como e Inter. Chi farà più punti fra Lazio e Atalanta, seconda finale dell'edizione 2025/26 x.com