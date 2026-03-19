Atalanta al completo verso il Verona | Palladino ha l’imbarazzo della scelta

L’Atalanta si prepara a sfidare il Verona con tutta la rosa disponibile, incluso il ritorno di Musah. La squadra nerazzurra si concentra sulla prossima partita di campionato che si giocherà domenica alle 15 alla New Balance Arena. Il tecnico ha di fronte a sé diverse scelte per comporre la formazione. Dopo l’eliminazione dalla Champions, i giocatori si concentrano sul campionato.

CALCIO. Dopo l’eliminazione dalla Champions i nerazzurri, al completo col ritorno di Musah, si rituffano nel campionato: in campo domenica alle 15 alla New Balance Arena. Con il rientro di Musah, che era squalificato nella notte di Monaco di Baviera in cui l’Atalanta ha salutato la Champions League, il gruppo nerazzurro torna al completo in vista del match di Serie A di domenica 22 marzo alle 15 alla New Balance Arena contro il Verona. È la prima volta che ci sono tutti i giocatori in campionato (in Coppa Italia era già successo contro la Juve). Palladino contro gli scaligeri ha alternative in ogni ruolo: molti dei titolari che non sono partiti dal 1’ in Champions (per esempio Carnesecchi, de Roon, Zappacosta, Zalewski e Kolasinac) dovrebbero rientrare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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