Ikea inaugurato uno spazio all’Esp Sarà dedicato ai progetti d’arredo

È stato aperto uno spazio Ikea presso l’Esp, pensato per la progettazione di soluzioni d’arredo. L’area si rivolge a chi cerca idee per arredare ambienti domestici, uffici e spazi commerciali. La struttura offre servizi di progettazione personalizzata e si rivolge a clienti di tutte le età e esigenze. L’inaugurazione si inserisce nell’obiettivo di ampliare l’offerta di consulenza dell’azienda.

Un punto Ikea dedicato alla progettazione di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti della casa, per uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Ha inaugurato ieri il nuovo ’plan and order point’ di Ikea, uno spazio di 120 metri quadri, situato all’interno del centro commerciale Esp, dedicato alla progettazione dei diversi ambienti della casa, così come di uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. "Qui – spiega la nota – i visitatori potranno lasciarsi ispirare da diverse soluzioni di arredo per cucine, soggiorni, camere da letto, uffici e, grazie al supporto di esperti co-worker, sarà inoltre possibile ordinare e acquistare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

