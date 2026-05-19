Madda4young, un nuovo spazio per i giovani di Budrio. A Maddalena di Cazzano dal 9 maggio è attivo "Madda4Young", lo spazio giovanisala di lettura nato da un’idea dell’ Associazione Gli Amici dei Mulini APS. La sala, che prima era utilizzata come un magazzino, è stata liberata, riarredata con alcuni mobili di quella che era la vecchia scuola elementare, arricchita con libri e giochi donati da soci e cittadini, attrezzata con wifi e dispositivi acquistati anche grazie al bando "Più vicini" di Coop Adriatica. Da questo momento la frazione ha un luogo per i giovani del territorio che potranno incontrarsi per studiare, giocare e stare insieme in uno spazio sicuro circondato da un bellissimo giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da magazzino ad aula polivalente: "Uno spazio dedicato ai giovani"

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