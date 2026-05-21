Il Festival del Lavoro 2026 si svolge in un momento di cambiamenti significativi nel mercato del lavoro nazionale, con diversi rappresentanti del settore che partecipano a confronti e discussioni. Roberto Capobianco, portavoce di un’associazione di categoria, ha sottolineato la necessità di rendere il mercato più moderno, sicuro e competitivo. L’evento si propone come un’occasione per analizzare le sfide attuali e proporre possibili soluzioni alle trasformazioni in atto nel sistema economico e occupazionale del Paese.

“Il Festival del Lavoro rappresenta un momento fondamentale di confronto ma anche di proposta sulle grandi trasformazioni che stanno attraversando il sistema economico e occupazionale del Paese. L’Italia ha bisogno di un mercato del lavoro più moderno, più sicuro e capace di coniugare crescita economica, dignità del lavoro e competitività delle imprese. In questa prospettiva Conflavoro intende affrontare con responsabilità e spirito costruttivo temi centrali come sicurezza, innovazione, qualità dell’occupazione e impatto dell’intelligenza artificiale sul sistema produttivo. Fra i punti al centro del confronto il Decreto Lavoro molto apprezzato e la questione dei contratti collettivi applicati secondo il criterio di equivalenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festival del Lavoro 2026, Roberto Capobianco (Conflavoro): “Serve un mercato del lavoro più moderno, sicuro e competitivo”

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