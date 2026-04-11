I due operai morti nell' incidente sul lavoro la moglie di una delle vittime | Mio marito non era in nero

Due operai sono deceduti in un incidente sul lavoro, avvenuto in una zona industriale. La moglie di uno di loro ha dichiarato che il marito lavorava in modo regolare e non in nero. È stato recuperato lo smartphone di una delle vittime, che potrebbe essere utilizzato per chiarire le circostanze dell'incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell'incidente.

Il recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente. Sono gli elementi di novità della tragedia avvenuta ieri in via Ruggero Marturano dove Daniluc Tiberi, romeno di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, tunisino di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Incidente sul lavoro, morti due operai in Oman: tra le vittime René Piffrader, 23enne della ?Val VenostaBOLZANO - Incidente sul lavoro in Medio Oriente, dove nel cantiere di Muttrah, a pochi chilometri di distanza dalla capitale dell'Oman, è morto René... Incidente sul lavoro, morti due operai in Oman: tra le vittime Rene Piffrader, 23enne della ?Val VenostaBOLZANO - Incidente sul lavoro in Medio Oriente, dove nel cantiere di Muttrah, a pochi chilometri di distanza dalla capitale dell'Oman, è morto Rene...