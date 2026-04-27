Carenza di personale si ferma per sei settimane l’ufficio Gip di Milano Affondo M5S | Nordio persevera nell’errore con arroganza

L’ufficio Gip di Milano chiuderà per sei settimane a causa di una carenza di personale. Durante questo periodo saranno comunque garantite le convalide di misure cautelari, le intercettazioni e i procedimenti già previsti in calendario, purché ritenuti urgenti. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con un rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha criticato il ministro della Giustizia per aver mantenuto questa linea.

Le convalide di misure cautelari, sì. Le intercettazioni e i procedimenti già in calendario, anche. Tutto ciò che verrà ritenuto “urgente”, ok. Tutto il resto, dovrà attendere, causa carenza di personale. È la lista dell’(in)attività dell’ufficio dei Giudici per le indagini preliminari del tribunale di Milano, per il periodo dal 15 maggio al 30 giugno 2026, comunicata ieri dalla presidente della sezione, Ezia Maccora. Una scelta “sofferta” ma “inevitabile”, spiega la presidente, perché le “forze in campo non consentono di gestire il servizio prestato rispetto a tutti gli affari di competenza della Sezione”, a causa della scarsità di personale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carenza di personale, si ferma per sei settimane l’ufficio Gip di Milano. Affondo M5S: “Nordio persevera nell’errore con arroganza” Notizie correlate Manca oltre il 50% degli personale addetto al processo, l’ufficio gip-gup di Milano: “Solo servizi essenziali”Dal 15 maggio al 30 giugno l’ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano funzionerà a regime ridotto. Il M5S chiede di agire sul decentramento amministrativo: "Municipi di Bari con carenza di personale"L'appello al sindaco arriva dal capogruppo pentastellato a in Consiglio comunale, Antonello Delle Fontane: "Legittimo attendersi visione chiara" Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Carenza di personale e aule a rischio chiusura nel Tribunale, così la giustizia cola a picco: Siamo in condizioni disperate; Carenza infermieri in Lombardia, Nursing Up: Tassare i frontalieri è un errore; Sanità in affanno e carenza di personale – LMF; Prove di partenza per le Case della Comunità, resta l’incognita sulla carenza di personale. Carenza di personale, si ferma per sei settimane l’ufficio Gip di Milano. Affondo M5S: Nordio persevera nell’errore con arroganzaFino al 30 giugno solo casi urgenti per i Gip milenesi. Lo stop all'attività deciso dalla presidente Maccora per mancanza di personale ... lanotiziagiornale.it Carenza di personale al tribunale di Milano: solo attività prioritarie nell'ufficio gip-gupEmergenza personale al Tribunale di Milano: la carenza di amministrativi e addetti all’ufficio del processo costringe la sezione gip-gup a riorganizzare le attività, dando priorità solo ai procediment ... adnkronos.com La carenza di personale sanitario continua a pesare in tutta la penisola - facebook.com facebook Dal 15 maggio al 30 giugno, l'ufficio dei Gip di Milano potrà assicurare solo le attività prioritarie, come le misure cautelari. Gran parte delle udienze preliminari e processi saranno rinviati per carenza di personale e assistenti amministrativi. È l’allarmante dato c x.com