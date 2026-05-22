Lavoro e giovani Castellone M5S | L’ascensore sociale si è rotto stipendi sotto i mille euro per i ragazzi

Durante un intervento a una trasmissione radiofonica, una senatrice del Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione lavorativa dei giovani in Italia, sottolineando come l'ascensore sociale sembri essersi fermato. Ha illustrato come molti ragazzi guadagnino stipendi inferiori ai mille euro e ha criticato le condizioni del mercato del lavoro nel paese. La dichiarazione è stata ripresa dall’agenzia di stampa ANSA e si inserisce in un quadro di analisi sulla precarietà occupazionale giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui