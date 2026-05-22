Lavoro e giovani Castellone M5S | L’ascensore sociale si è rotto stipendi sotto i mille euro per i ragazzi

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento a una trasmissione radiofonica, una senatrice del Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione lavorativa dei giovani in Italia, sottolineando come l'ascensore sociale sembri essersi fermato. Ha illustrato come molti ragazzi guadagnino stipendi inferiori ai mille euro e ha criticato le condizioni del mercato del lavoro nel paese. La dichiarazione è stata ripresa dall’agenzia di stampa ANSA e si inserisce in un quadro di analisi sulla precarietà occupazionale giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante un intervento ai microfoni della trasmissione di Rai Radio 1 "Radio anch'io", riportato dall'agenzia ANSA, la vicepresidente del Senato in quota M5S, Mariolina Castellone, ha tracciato un bilancio severo sulla condizione lavorativa in Italia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Italia, nascite al minimo storico e immigrati in aumento: per i giovani l’ascensore sociale scendeLa fotografia demografica ed economica restituita dal Rapporto annuale Istat 2026 racconta un Paese che continua a fare meno figli e che registra un...

Niscemi, 300mila euro per la frana: via ai fondi dagli stipendi M5SIl Movimento 5 Stelle ha attivato da oggi, giovedì 16 aprile 2026, una procedura per destinare 300 mila euro derivanti dal taglio degli stipendi di...

lavoro e giovani castelloneI giovani e il domani: il 60% teme un lavoro non graditoEmerge dalla ricerca Next Gen Power, promossa dall’Hub della Conoscenza, con il supporto di Cassa Padana BCC. Incertezza la parola chiave ... ilsole24ore.com

lavoro e giovani castelloneUn ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro attraverso il Recruiting Day Giovani verso il lavoroL'iniziativa è promossa dal Centro per l’Impiego di Caserta e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta: i protagonisti sono gli studenti dell’Isiss Terra di Lavoro ... casertanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web