Il Rapporto annuale Istat 2026 mostra un calo delle nascite che raggiunge il livello più basso mai registrato nel paese, mentre il saldo naturale resta negativo. Nel frattempo, si osserva un aumento del numero di immigrati, con un’impennata rispetto agli anni precedenti. Questa situazione demografica si accompagna a un’ulteriore diminuzione delle opportunità di crescita sociale per i giovani, con l’ascensore sociale che si abbassa. I dati evidenziano un quadro stabile di declino demografico e di spostamenti migratori.

La fotografia demografica ed economica restituita dal Rapporto annuale Istat 2026 racconta un Paese che continua a fare meno figli e che registra un saldo naturale ancora negativo. Le nascite arretrano, il numero medio di figli per donna tocca un nuovo minimo e la popolazione resta stabile grazie a una dinamica migratoria positiva. Sullo sfondo, i dati sui giovani mostrano un quadro articolato: calano Neet e abbandoni scolastici, ma per i Millennial la mobilità sociale verso il basso supera quella ascendente. Natalità, nuovo minimo storico. Le nascite si fermano a 355 mila unità, con una flessione del 3,9% rispetto al 2024. Il numero medio di figli per donna scende da 1,18 a 1,14, il valore più basso indicato dall’Istat nel rapporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia, nascite al minimo storico e immigrati in aumento: per i giovani l’ascensore sociale scende

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Birth rate on historic low & some Italians ar blaming immigrants, but ista statistics says otherwise

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