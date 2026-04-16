Il Movimento 5 Stelle ha avviato una procedura per destinare 300 mila euro, ottenuti dal taglio degli stipendi di deputati regionali, senatori e deputati nazionali, a favore di cittadini e imprese colpite da una frana a Niscemi. La decisione è stata presa a partire da oggi, giovedì 16 aprile 2026. La somma sarà destinata a interventi di aiuto e sostegno alle persone e alle attività economiche coinvolte nel disastro naturale.

Il Movimento 5 Stelle ha attivato da oggi, giovedì 16 aprile 2026, una procedura per destinare 300 mila euro derivanti dal taglio degli stipendi di deputati regionali, senatori e deputati nazionali ai cittadini e alle imprese colpite dalla frana a Niscemi. La raccolta dati tramite appositi moduli si concluderà il 30 aprile prossimo. L’iniziativa, annunciata dal presidente del movimento Giuseppe Conte, mira a fornire un sostegno immediato per indennizzi o per favorire la ripartenza di chi ha subito danni a causa del dissesto franoso. Per gestire queste risorse, sono stati predisposti due canali distinti: il modulo M1 è riservato alle famiglie...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi, 300mila euro per la frana: via ai fondi dagli stipendi M5S

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