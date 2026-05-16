Durigon | Vannacci? Favorisce il centrosinistra Salario giusto lunedì presento l’emendamento
Il deputato ha commentato il ruolo di Vannacci, affermando che ha suscitato consenso al di fuori del centrodestra e che ha affrontato temi che il centrodestra, per responsabilità, non ha affrontato. Ha inoltre parlato di un salario equo e annunciato che lunedì presenterà un emendamento. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito politico più ampio, con prese di posizione su questioni di politica economica e sulle strategie di alcuni politici nel panorama attuale.
(Adnkronos) – "Vannacci? Si è creato un consenso al di fuori del centrodestra cavalcando temi che il centro destra per senso di responsabilità non cavalca". E' quanto ha detto il sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon, intervistato telefonicamente dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, in occasione di Capri Talks, il format di confronto ideato da Spin Factor nell'Isola campana e in corso presso la Certosa di San Giacomo. "Vannacci è stato con la Lega per un periodo, è stato eletto con noi al Parlamento Europeo, poi ha voluto fare un percorso diverso. Serve rispetto e responsabilità verso il centrodestra. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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