Durigon | Vannacci? Favorisce il centrosinistra Salario giusto lunedì presento l’emendamento

Il deputato ha commentato il ruolo di Vannacci, affermando che ha suscitato consenso al di fuori del centrodestra e che ha affrontato temi che il centrodestra, per responsabilità, non ha affrontato. Ha inoltre parlato di un salario equo e annunciato che lunedì presenterà un emendamento. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito politico più ampio, con prese di posizione su questioni di politica economica e sulle strategie di alcuni politici nel panorama attuale.

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