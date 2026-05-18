L’emendamento di Durigon sul salario giusto divide il centrodestra E il Pd potrebbe votarlo

Nella Camera dei Deputati, il dibattito sul decreto lavoro, noto anche come decreto Primo maggio, si intensifica con l’arrivo degli emendamenti. Tra le proposte in discussione, l’emendamento di un esponente della Lega riguardante il salario giusto sta creando divisioni all’interno del centrodestra, mentre il Partito Democratico valuta la possibilità di votarlo. Contestualmente, si registra un tentativo da parte della Lega di riaprire il capitolo sui contratti scaduti, nel tentativo di influenzare il testo.

Il decreto lavoro, o decreto Primo maggio, entra nella fase degli emendamenti alla Camera e la Lega prova a riaprire il dossier dei contratti scaduti. Oggi lunedì 18, alle 18, è scaduto in commissione Lavoro il termine per presentare le proposte di modifica al testo del governo. Tra queste c’è un emendamento del Carroccio che rimette nel decreto una norma cancellata prima del suo approdo in Cdm: quando un contratto collettivo nazionale viene rinnovato in ritardo, gli aumenti salariali dovrebbero partire dalla data in cui il vecchio contratto era scaduto. Non dal giorno della firma del nuovo accordo. In pratica, le imprese dovrebbero riconoscere gli arretrati ai lavoratori per tutto il periodo rimasto scoperto. 🔗 Leggi su Open.online

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