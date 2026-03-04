Lavoro a gennaio disoccupazione ai minimi di sempre | scende al 5,1%

A gennaio, il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,1%, segnando il livello più basso da quando sono iniziate le rilevazioni nel 2004. Secondo le stime dell’Istat, si tratta di una diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. La percentuale di persone senza lavoro si riduce così a livelli mai raggiunti prima in questa serie storica.

Roma, 4 mar. (askanews) – Disoccupazione ai minimi storici in Italia. A gennaio, secondo le stime dell’Istat, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1% (-0,4 punti), toccando il valore più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004. In calo anche il tasso di disoccupazione giovanile che si attesta al 18,9% (-1,9 punti). La diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-7,1%, pari a -99mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. Aumentano, invece, gli inattivi. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a +35mila unità) è sintesi dell’aumento tra le donne e della diminuzione tra gli uomini. Il numero di inattivi sale tra i 15-24enni, cala tra i 25-49enni e resta sostanzialmente stabile tra chi ha almeno 50 anni d’età. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lavoro, la disoccupazione scende al 5,6% anche se aumenta tra i giovaniI dati sul lavoro sono in chiaroscuro, con la disoccupazione che scende al 5,6% a livello generale ma aumenta tra i giovani.

A dicembre tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004, segnando miglioramento nel mercato del lavoro.A dicembre 2025 il tasso di disoccupazione in Italia si è stabilizzato al 5,6%, registrando il valore più basso dal 2004, secondo i dati provvisori...

Lavoro, cala la disoccupazione ma volano gli inattivi. Occupati record tra gli over 50I senza lavoro al 5,1%. Rimbalzo dell’occupazione a gennaio, dopo il calo di dicembre. Ma la crescita è trainata tutta dai lavoratori maturi ... repubblica.it

Istat, il tasso disoccupazione scende a 5,1% a gennaio: + 80mila gli occupatiA gennaio 2026, su base mensile, la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-7,1%, pari a -99mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi ... lapresse.it

++Lavoro, Istat: a gennaio 2026 si registrano +80mila occupati su mese (+0,3%), il numero di occupati totali invece è pari a 24 milioni e 181mila. -Tasso di occupazione sale al 62,5% (+0,2 punti) -Tasso di disoccupazione in calo al 5,1% (-0,4 punti), quello x.com