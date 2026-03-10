Champions League il Bayern umilia l’Atalanta | finisce 1-6 Italia ai minimi storici

Nel match di Champions League, il Bayern Monaco ha sconfitto l’Atalanta con un risultato di 6-1 negli ottavi di finale. La squadra italiana, che rappresentava l’ultima presenza del calcio italiano in questa competizione, non è riuscita a controbattere l’offensiva dei bavaresi, che hanno dominato l’incontro. L’esito mette in discussione la presenza italiana ai quarti di finale della massima competizione continentale.

L'Atalanta non ha retto l'urto contro il Bayern Monaco in Champions League: umiliazione storica dei bavaresi negli ottavi di finale Era rimasta solo l'Atalanta al calcio italiano in Champions League e, a meno di miracoli, ai quarti non ci sarà nessuna squadra di Serie A. C'era grande attesa per un'altra grande notte europea per gli uomini di Raffaele Palladino, ma si sono scontrati contro un Bayern Monaco fortissimo e cinico.

Atalanta-Bayern Monaco, diretta Champions League: risultato in tempo reale, goleada dei tedeschiLa Dea affronta la squadra di Kompany alla New Balance Arena: in ballo una fetta importante di qualificazione ai quarti di finale ... tuttosport.com

Champions League: Atalanta sotto 3-0 contro il Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Newcastle e Barcellona dopo i primi 45. I risultati parzialiSi concludono le prime frazioni di gioco dei match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma per le ore 21.00, in una serata ricca di gol ed emozioni. Va al riposo sotto di tre ... ilovepalermocalcio.com

Champions League, Atalanta-Bayern 1-6: doppietta di Olise, gol di Stanisic, Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern-mon facebook

