In risposta alle recenti tensioni nel settore petrolifero e alla possibile riduzione delle forniture provenienti dallo Stretto di Hormuz, si ipotizza di adottare nuovamente il modello di lavoro agile sperimentato durante la pandemia. Nel frattempo, sono state introdotte sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono informazioni adeguate ai dipendenti che lavorano da remoto. La misura mira a garantire una comunicazione più chiara e trasparente in un momento di incertezza.

Milano – Sanzioni per i datori di lavoro che non informano in modo corretto lavoratori e lavoratrici in smart working. Da ieri, è in vigore la nuova norma che va a rafforzare un obbligo già esistente, rendendo l’informativa scritta non più una mera formalità. La nuova disciplina che introduce multe fino a 7.500 euro, però, è stata letta da più parti come un rafforzamento delle regole per garantire condizioni adeguate di sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici, in vista di un potenziale ricorso massiccio allo smart working, a fronte di un lockdown energetico. Con lo stretto di Hormuz chiuso e le riserve nazionali di energia non sufficienti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza petrolio, salvagente smart working: l’ipotesi modello Covid per ridurre i consumi dopo lo stop di Hormuz

Ridurre la velocità e 3 giorni di smart working a settimana: i 10 consigli per ridurre i consumi di energia (secondo l’Aie)Martedì scorso, il commissario Ue per l'Energia Dan Jørgensen ha dato la sveglia ai 27 ministri dei Paesi membri dell’Unione europea...

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Mercoledì festivo, smart working obbligatorio e settimana di 4 giorni: chi si sta attrezzando contro la crisi energeticaCon il petrolio oltre i 110 dollari e il rischio di interruzioni nelle forniture, diversi Paesi stanno già imponendo misure drastiche per tagliare i consumi. Mentre l’Europa invita a prepararsi, in As ... today.it