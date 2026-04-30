Decreto 1° Maggio Cafà Scelta che valorizza lavoro e contrattazione di qualità

Il decreto del 1° maggio è stato commentato da un rappresentante di CIFA Italia, che ha definito la misura come un passo importante per migliorare il sistema del lavoro. Secondo quanto dichiarato, il provvedimento punta a valorizzare il lavoro e la contrattazione di qualità. La notizia arriva in un momento in cui si cercano nuove soluzioni per rendere più equo e trasparente il mercato del lavoro italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Il decreto Primo Maggio rappresenta, per CIFA Italia, un passaggio significativo nella costruzione di un sistema del lavoro più equo, trasparente e competitivo. La scelta del Governo e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, di affrontare il tema salariale attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva viene accolta con favore dal Presidente di CIFA Italia, Andrea Cafà, che la definisce “una risposta equilibrata, moderna e coerente con la tradizione italiana delle relazioni industriali”. “Con questo provvedimento – afferma Cafà – si mette finalmente un punto fermo su un tema centrale per il Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Decreto primo maggio, Cna apprezza l’impegno del Governo nel valorizzare la contrattazione di qualitàROMA – La Cna apprezza l’impegno del governo nel valorizzare il ruolo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni... Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro”“In attesa di valutare il decreto 1º maggio nel suo complesso, accogliamo con favore gli indirizzi del Governo. Contenuti e approfondimenti Decreto 1° Maggio, Cafà Scelta che valorizza lavoro e contrattazione di qualitàROMA (ITALPRESS) – Il decreto Primo Maggio rappresenta, per CIFA Italia, un passaggio significativo nella costruzione di un sistema del lavoro più equo, trasparente e competitivo. La scelta del Govern ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentiviLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contiene ... tg24.sky.it