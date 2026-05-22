Lavoro Brancaccio Ance | Sicurezza in cantiere è sfida di tutto il settore

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante di un'associazione di costruttori ha commentato che la sicurezza nei cantieri rappresenta una sfida complessa che coinvolge aspetti etici, sociali e culturali. Ha aggiunto che l'organizzazione si impegna da tempo a migliorare la formazione dei lavoratori ogni volta che viene rinnovato il contratto collettivo. La questione della tutela nei luoghi di lavoro rimane centrale nel settore edile, con iniziative volte a rafforzare le misure di prevenzione e consapevolezza tra gli operai.

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“La sfida della sicurezza sul lavoro è etica, sociale e culturale. Noi di Ance ci proviamo da anni a inserire più formazione ad ogni rinnovo del contratto. Il cantiere è un luogo pericoloso poiché dinamico, per questo interveniamo sulla formazione nel comparto dell’edilizia.” Ha dichiarato la presidente di Ance Federica Brancaccio a margine dell’evento Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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