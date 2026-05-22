Lavoro Brancaccio Ance | Sicurezza in cantiere è sfida di tutto il settore

Il rappresentante di un'associazione di costruttori ha commentato che la sicurezza nei cantieri rappresenta una sfida complessa che coinvolge aspetti etici, sociali e culturali. Ha aggiunto che l'organizzazione si impegna da tempo a migliorare la formazione dei lavoratori ogni volta che viene rinnovato il contratto collettivo. La questione della tutela nei luoghi di lavoro rimane centrale nel settore edile, con iniziative volte a rafforzare le misure di prevenzione e consapevolezza tra gli operai.

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