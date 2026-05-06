Sisma 2016 ecco il badge di cantiere obbligatorio | più sicurezza e legalità sul lavoro

Dal 2016, dopo il terremoto, è stato introdotto l’obbligo di esporre il badge di cantiere per le attività di ricostruzione. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle operazioni di lavoro sui cantieri. La normativa riguarda le imprese coinvolte nelle attività di ricostruzione e si applica in tutte le fasi del processo. La presenza del badge è richiesta durante le operazioni sul sito e per l’accesso alle aree di lavoro.

Il cantiere della ricostruzione post sisma 2016 si conferma oggi, nel cuore delle istituzioni, come un vero e proprio laboratorio nazionale di innovazione, capace di trasformare una delle più grandi sfide del Paese in un modello avanzato di legalità, sicurezza e collaborazione tra istituzioni. È questo il messaggio emerso con forza durante la presentazione del badge digitale e del settimanale di cantiere digitale, svoltasi alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e del Commissario Straordinario di Governo per il Sisma 2016, Guido Castelli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sisma 2016, ecco il badge di cantiere obbligatorio: più sicurezza e legalità sul lavoro Notizie correlate Controlli a sorpresa sul lavoro, nuove regole per test antidroga e badge in cantiereIn una nuova circolare dell'Ispettorato del lavoro, si aggiorna la normativa vigente a partire dal 2026. Benevento: badge obbligatorio all’ecopunto Olivola, ecco le scadenzeL’accesso all’isola ecologica di contrada Olivola, a Benevento, subirà un cambiamento radicale con l’introduzione obbligatoria del tesserino... Contenuti e approfondimenti Arriva il badge di cantiere Sisma 2016, 'cratere laboratorio di legalità'Diventerà obbligatorio nei prossimi giorni il badge digitale destinato ai lavoratori impegnati nelle migliaia di cantieri della ricostruzione post sisma 2016 del Centro Italia presentato oggi alla Cam ... ansa.it Sisma 2016: con il badge il cratere diventa laboratorio nazionale di legalità, sicurezza ed innovazioneIl cantiere della ricostruzione post sisma 2016 si conferma oggi, nel cuore delle istituzioni, come un vero e proprio laboratorio nazionale di innovazione, capace di trasformare una delle più grandi ... picenotime.it