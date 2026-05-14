Sequestrato cantiere edile nella villa di Sting violazioni sicurezza sul lavoro?

Nella zona di Massa Lubrense, a Napoli, i carabinieri hanno sequestrato una villa appartenente a un noto cantante, situata in una zona panoramica con vista su Capri. L’immobile, dotato di piscina, è stato sottoposto a sequestro e al suo interno si sono riscontrate irregolarità riguardanti le norme di sicurezza sul lavoro durante alcuni lavori di ristrutturazione. La vicenda solleva questioni legate alle procedure di sicurezza in cantiere e alle responsabilità in materia.

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(Adnkronos) – È di proprietà del cantante Sting la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense, a Napoli, nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista su Capri. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Massa Lubrense – insieme ai militari del Nil di Napoli – hanno effettuato un controllo presso il cantiere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il cantiere della villa di Sting a Massa Lubrense è stato sequestrato per violazioni sulla sicurezzaI carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Napoli hanno denunciato l'amministratore dell'impresa e comminato sanzioni per circa 26mila euro. Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euroNel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore... Temi più discussi: Frodi in sette cantieri con il superbonus 110%, sequestrati 4 milioni di euro a due società edili; Truffa Superbonus 110%, incassavano soldi pubblici per lavori mai effettuati: scatta il sequestro di oltre 4 milioni di euro; Superbonus, i lavori non erano mai iniziati: come riconoscere le truffe e proteggerti; Brescia: Cibo non tracciato e lavoro nero, oltre 60mila euro di multa per un locale e il suo cantiere. Massa Lubrense, sequestrato cantiere edile nella villa di Sting: «Violazioni sicurezza sul lavoro»È di proprietà del cantante Sting, la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense (Napoli), nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista su Capri. ilmattino.it Controlli in una villa a Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella proprietà di StingControlli dei carabinieri in un cantiere edile allestito in una villa di Massa Lubrense. L’area esterna dell’immobile, di circa mille metri quadrati tra terrazzi e spazi ... magazinepragma.com