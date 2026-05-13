Durante i lavori per la fibra ottica si rompe la condotta idrica | tante utenze senz' acqua

Durante i lavori di posa della fibra ottica, si è verificato un guasto che ha provocato la rottura di una condotta idrica, lasciando senza acqua numerose utenze nella zona interessata. Le operazioni di riparazione sono in corso, ma molte famiglie e attività commerciali si trovano ancora senza fornitura idrica. La situazione ha causato disagi ai residenti e ai commercianti, mentre le squadre di intervento cercano di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

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In tanti rimangono senz'acqua a causa di un guasto provocato nel corso dei lavori per la fibra ottica. Lo fa sapere Hera comunicando che è in corso un intervento in via Bologna angolo via Abbazia a Riolo Terme per una rottura sulla condotta che alimenta l'impianto della cittadina e di alcune.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempoSi rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempo. Si rompe la condotta adduttrice dell’acquedotto Verde: sette Comuni restano di nuovo senz’acquaNuovi disagi nel Chietino a causa di un improvviso guasto idrico che lascerà senz'acqua sette comuni dal primo pomeriggio di mercoledì 22 aprile. Temi più discussi: Urban Pass esteso fino a Egna durante i lavori in via Einstein; Limitazioni su strade provinciali per lavori di manutenzione della segnaletica stradale; Lavori e strade chiuse a Torino: cosa cambia in via Tripoli, corso Moncalieri e piazza Baldissera; Cantieri estivi e investimenti 2026. Un operaio 47enne, di cui non si fa il nome, è morto stamattina durante i lavori alla Centrale del Latte di Torino. Travolto da un bancale, per il contraccolpo è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Inutili i soccorsi #mortidilavoro x.com Publiacqua, autobotti a Firenze durante i lavori per l'Autostrada dell'Acqua(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Publiacqua mette a disposizione 13 autobotti nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio per la cosiddetta l'Autostrada dell'Acqua in centro di Firenze. Un lavoro com ... msn.com Scoperta archeologica durante i lavori per un asilo rivela antiche strutture romaneUna rilevante scoperta archeologica è emersa nel comune di Monterosi, in provincia di Viterbo, durante gli scavi avviati in via Dante per la costruzione del nuovo asilo nido. Le operazioni di ... rainews.it