Scolmatore del torrente Tremana lavori a Bergamo dal 20 aprile

A Bergamo, i lavori di sistemazione dello scolmatore del torrente Tremana sono iniziati il 20 aprile lungo viale Giulio Cesare, davanti all’ingresso del parco Rosselli. Durante i lavori, la fermata degli autobus situata in quella zona sarà temporaneamente spostata. La modifica sarà in vigore fino a conclusione dei lavori, che prevedono interventi sul tratto interessato del torrente.

IL CANTIERE. Interessato il tratto di viale Giulio Cesare davanti all’ingresso del parco Rosselli. Spostamento temporaneo della fermata degli autobus. Lunedì 20 aprile partono i lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, infrastruttura strategica per la riduzione del rischio di allagamenti nella zona est della città di Bergamo. Il cantiere partirà dall’area del parco Rosselli e, nei mesi successivi, proseguirà lungo viale Giulio Cesare: la conclusione dell’intervento è prevista nella primavera del 2027. Dal 20 aprile all’8 giugno la prima fase dei lavori, proprio nel tratto davanti all’ingresso del parco, con alcune modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprile Notizie correlate Leggi anche: Scolmatore del Tremana, al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare: il cantiere durerà un anno Chiusa dal 2 all'8 marzo la strada provinciale 99 per lavori al canale di gronda verso il torrente LoddieroDal 2 all’8 marzo resta chiusa al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, la strada provinciale 99, nel tratto compreso dalla... Contenuti utili per approfondire Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprileInteressato il tratto di viale Giulio Cesare davanti all’ingresso del parco Rosselli. Spostamento temporaneo della fermata degli autobus. ecodibergamo.it Scolmatore del Tremana, al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare: il cantiere durerà un annoIl termine è previsto per la primavera del 2027, previste modifiche alla viabilità. L'assessore Rota: Intervento necessario per la riduzione del rischio idraulico ... bergamonews.it