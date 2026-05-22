Lavori a Torrione Alto scatta la sospensione idrica | l' elenco delle strade

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per permettere i lavori in via Palestro al civico 12, l’erogazione idrica sarà interrotta mercoledì 27 maggio dalle 9 alle 13. La sospensione riguarderà via Palestro, tra il civico 2 e il 32 con numerazione pari, e le strade adiacenti come via Aspromonte. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un intervento tecnico nella zona e interessa le vie limitrofe indicate. La ripresa dell’erogazione è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni su eventuali tempi di durata oltre l’orario stabilito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al fine di eseguire intervento in Via Palestro altezza civico n° 12, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle 13 di mercoledì 27 maggio, alle seguenti strade e traverse limitrofe:Via Palestro dal civico n° 2 al civico n° 32 (solo numerazione pari);Via Aspromonte;Via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lavori in via delle Calabrie: scatta la sospensione idrica

Lavori in via Sabato Visco: scatta la sospensione idricaPer eseguire un intervento in via Sabato Visco (altezza civico n°6), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle 14 di...

Salerno, strisce pedonali scomparse anche a Torrione altoSono le macchie le ultime vestigia delle strisce pedonali. Ai residenti e agli scolari non resta che affidarsi al destino. O alla corsa. Perché nella curva tra via Della Monica e via Cosimo Vestuti, ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web