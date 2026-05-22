Lavori a Torrione Alto scatta la sospensione idrica | l' elenco delle strade

Per permettere i lavori in via Palestro al civico 12, l’erogazione idrica sarà interrotta mercoledì 27 maggio dalle 9 alle 13. La sospensione riguarderà via Palestro, tra il civico 2 e il 32 con numerazione pari, e le strade adiacenti come via Aspromonte. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un intervento tecnico nella zona e interessa le vie limitrofe indicate. La ripresa dell’erogazione è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni su eventuali tempi di durata oltre l’orario stabilito.

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