Lavori a Torrione Alto scatta la sospensione idrica | l' elenco delle strade
Per permettere i lavori in via Palestro al civico 12, l’erogazione idrica sarà interrotta mercoledì 27 maggio dalle 9 alle 13. La sospensione riguarderà via Palestro, tra il civico 2 e il 32 con numerazione pari, e le strade adiacenti come via Aspromonte. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un intervento tecnico nella zona e interessa le vie limitrofe indicate. La ripresa dell’erogazione è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni su eventuali tempi di durata oltre l’orario stabilito.
Al fine di eseguire intervento in Via Palestro altezza civico n° 12, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle 13 di mercoledì 27 maggio, alle seguenti strade e traverse limitrofe:Via Palestro dal civico n° 2 al civico n° 32 (solo numerazione pari);Via Aspromonte;Via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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