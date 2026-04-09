Lavori in via delle Calabrie | scatta la sospensione idrica

Lunedì 15 aprile 2026, dalle 10 alle 15, l’erogazione idrica sarà sospesa in alcune zone di Salerno a causa di un intervento di manutenzione in via delle Calabrie, vicino al civico 62. La sospensione interesserà anche le strade e le traverse limitrofe, in particolare via delle Calabrie dall’incrocio con un’altra via. Il provvedimento riguarda diverse famiglie che vivono in queste aree e si rende necessario per permettere i lavori programmati.

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Delle Calabrie altezza civico n° 62, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle 15 di mercoledì 15 aprile 2026, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Delle Calabrie da incrocio Via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Lavori di manutenzione in via De Martino: scatta la sospensione idrica Leggi anche: Lavori di manutenzione in pieno centro a Salerno: scatta la sospensione idrica Temi più discussi: Lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore a Salerno, la mappa dei disagi; POLLA, ULTIMATI I LAVORI PER LA NUOVA ROTATORIA SULLA STRADA STATALE 19 DELLE CALABRIE; Ultimazione dei lavori nuova rotatoria di Polla (SA) sulla strada statale 19 delle Calabrie - 2 aprile 2026, ore 11.00; Messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo, lavori finiti in via Mariana: si parte in via Melona. Modifiche alla viabilità. Salerno, lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 oreDisagi in arrivo a Salerno per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica. Martedì 31 marzo, infatti, sarà sospesa l’erogazione ... zon.it Salerno: sospensione idrica il 31 marzo in Via delle Calabrie per lavori di manutenzioneStampa Interruzione dell’erogazione idrica programmata a Salerno per consentire lavori di manutenzione alla rete. Lo comunica Salerno Sistemi, precisando che il servizio sarà sospeso nella giornata di ... salernonotizie.it Misterbianco, finanziati lavori sulla rampa della SS 121 #Cronaca #finanziamenti #lavori #misterbianco #rampa #statale #strada - facebook.com facebook Monte Maddalena, 3 sentieri chiusi fino al 19 aprile per lavori forestali x.com