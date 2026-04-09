Lavori in via delle Calabrie | scatta la sospensione idrica

Da salernotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 aprile 2026, dalle 10 alle 15, l’erogazione idrica sarà sospesa in alcune zone di Salerno a causa di un intervento di manutenzione in via delle Calabrie, vicino al civico 62. La sospensione interesserà anche le strade e le traverse limitrofe, in particolare via delle Calabrie dall’incrocio con un’altra via. Il provvedimento riguarda diverse famiglie che vivono in queste aree e si rende necessario per permettere i lavori programmati.

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Delle Calabrie altezza civico n° 62, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle 15 di mercoledì 15 aprile 2026, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Delle Calabrie da incrocio Via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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