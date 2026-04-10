Fincantieri via al confronto per il rinnovo del contratto integrativo | coinvolti oltre 12.900 lavoratori

Il 8 aprile si è svolta una riunione del coordinamento nazionale Uilm dedicata alla definizione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di Fincantieri, in scadenza il 31 dicembre. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti e dirigenti dell’azienda, con l’obiettivo di avviare il confronto sul futuro accordo. Oltre 12.900 lavoratori sono coinvolti nelle trattative.