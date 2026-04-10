Fincantieri via al confronto per il rinnovo del contratto integrativo | coinvolti oltre 12.900 lavoratori
Il 8 aprile si è svolta una riunione del coordinamento nazionale Uilm dedicata alla definizione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di Fincantieri, in scadenza il 31 dicembre. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti e dirigenti dell’azienda, con l’obiettivo di avviare il confronto sul futuro accordo. Oltre 12.900 lavoratori sono coinvolti nelle trattative.
Nella giornata di mercoledì 8 aprile si è tenuta la riunione del coordinamento nazionale Uilm per avviare il confronto finalizzato alla costruzione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, in scadenza il prossimo 31 dicembre.All’incontro hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
«Siglato rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat, c'è anche la tutela legale in caso di aggressione»Rinnovo siglato per il contratto integrativo Just Eat Italia, valido fino al 31 dicembre 2027.
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Nuove opportunità di lavoro in Fincantieri. Il gruppo è alla ricerca di nuovo personale da assumere per il cantiere navale di Palermo. ' https://www.balarm.it/wnNg - facebook.com facebook
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