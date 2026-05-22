Sul nuovo numero di Sportweek in edicola si parla dell’obiettivo triplete di Lautaro, analizzando le sue recenti prestazioni e le sfide future. Vengono inoltre riportate le opinioni di Vagnozzi e Cahill su Sinner, con commenti sulle sue attuali performance e sui possibili sviluppi della sua carriera. L’articolo fornisce un approfondimento sull’evoluzione del capitano, offrendo dettagli sulle partite più recenti e sui prossimi impegni in programma.

Lautaro Martinez, il ‘Toro’ diventato. Principe. Seguendo le orme di Milito, dopo scudetto e Coppa Italia con l’Inter, il capitano nerazzurro punta al Mondiale con la sua Argentina. L’obiettivo in una parola: Triplete. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Obiettivo Triplete, dunque. I primi step sono stati completati: scudetto e Coppa Italia. E se in campionato ha staccato tutti in classifica marcatori grazie ai suoi 17 gol, nella finale contro la Lazio è stato decisivo come Milito nel 2010. Il futuro prossimo fa rima con Mondiale. E se il ct Scaloni saprà trovare un equilibrio, il bomber dell’Inter e Julian Alvarez, centravanti dell’Atletico Madrid, potranno anche giocare insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro, obiettivo Triplete. Vagnozzi e Cahill su Sinner: tutto su Sportweek

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